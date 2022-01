Inscreveram-se mais de 315 mil pessoas para o voto antecipado

© Leonel de Castro / Global Imagens

As mesas de voto que vão ser abertas no domingo, dia 23 de janeiro, para votar antecipadamente nas eleições legislativas vão ser visitadas por 315.785 eleitores.

"O número total de cidadãos eleitores que se inscreveram para votar no voto antecipado em mobilidade é de 315.785", informa o Ministério da Administração Interna.

O ministério recorda ainda que "os eleitores que tenham feito a sua inscrição no voto antecipado em mobilidade podem sempre votar no dia 30, caso não exerçam o seu direito de voto no dia 23".

O Ministério da Administração Interna apela " a todos para o rigoroso cumprimento das normas de segurança sanitária durante o exercício de voto, nomeadamente: utilização de caneta própria; utilização de máscara; distanciamento social e higienização das mãos", conclui.

As urnas vão estar abertas entre as 8h00 às 19h00 no domingo, 23 de janeiro, para o voto antecipado e reabrem passado uma semana para o dia efetivo das eleições legislativas.