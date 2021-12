Incêndio no São João. Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abre inquérito

© Rui Manuel Farinha/Lusa

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades no incêndio ocorrido no domingo no Hospital São João, no Porto, que causou um morto e quatro feridos graves, anunciou esta segunda-feira a entidade.

A IGAS adianta em comunicado que o processo de inquérito ao Centro Hospitalar Universitário de São João vai ser conduzido por dois inspetores do Núcleo Regional do Norte.

A Polícia Judiciária (PJ) também está a investigar o incêndio. Vários órgãos de comunicação social noticiam esta segunda-feira que o incêndio foi provocado por um doente que acendeu um cigarro no quarto, quando se encontrava a receber oxigénio.

O Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ) remeteu para a tarde desta segunda-feira mais esclarecimentos.