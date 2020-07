Inspeções automóveis não detectam retirada, ilegal, dos filtros de partículas

Tribunal de Contas © R Coutinho

23 Julho, 2020 • 23:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As inspeções periódicas aos veículos não conseguem detetar a remoção, ilegal, dos chamados filtros de partículas. O alerta é do Tribunal de Contas numa auditoria às políticas do Estado para a qualidade do ar em Portugal.

As conclusões do documento apontam várias deficiências e um dos problemas está na falta de regulamentação de uma legislação com oito anos.

Em causa um Decreto-Lei de 2012 que aprovou o regime de inspeções técnicas. Sem a sua regulamentação "a medição das emissões de partículas não está a ser efetuada de acordo com os critérios técnicos devidos, contribuindo para a elevada concentração de partículas em suspensão nas zonas urbanas", alerta o TC.

A auditoria detalha: "A inexistência de regulamentação atualizada inviabiliza a detecção da remoção do filtro de partículas em veículos mais recentes", com data de matrícula posterior a 2009, "que mesmo sem filtro" acabam por cumprir os limites de emissão "uma vez que a medição das emissões de partículas é efetuada de acordo com critérios técnicos não adequados e com equipamentos de medição de sensibilidade insuficiente".

Oficinas especializadas a retirar filtros

Os juízes fazem questão de recordar, como já foi revelado em algumas reportagens na comunicação social, que muitos proprietários de carros têm removido os filtros de partículas, "sendo pública a existência de oficinas especializadas nessa operação ilegal" que "altera as características do veículo".

Os donos pretendem evitar um maior consumo de gasóleo e os elevados custos de manutenção e substituição dos filtros.

A retirada ilegal dos filtros acaba por aumentar os poluentes que existem no ar nas zonas urbanas.

Na resposta, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) garante que a regulamentação em causa já está aprovada, "faltando apenas fixar a data da entrada em vigor" para que "os centros de inspeção e os inspetores se adaptem às novas metodologias".

A entrada em vigor deve acontecer no último trimestre de 2020.



Mortalidade a crescer



O Tribunal de Contas alerta ainda para várias outras falhas nas medidas que o Estado português tem para medir e avaliar a qualidade do ar no país.

"O conjunto de medidas definidas não é suficientemente concretizado, não é objeto de acompanhamento e o seu custo não é claro", diz a auditoria.

Há limitações na coordenação das políticas e, apesar da "qualidade do ar ter vindo a melhorar, as medidas tomadas não se revelam inteiramente eficazes para garantir que os níveis de alguns poluentes atmosféricos se situem abaixo dos limites estabelecidos, em particular nos grandes centros urbanos".

Há ainda falta de acompanhamento dos efeitos da poluição no ar sobre a saúde, sendo que "a taxa global de mortalidade apresenta uma tendência crescente e o nível médio anual de partículas inaláveis nas cidades mantêm-se tendencialmente estável".

Pela positiva, o Tribunal e Contas conclui igualmente que "o Estado Português avalia, monitoriza e gere a qualidade do ar, cumprindo, em geral, as obrigações derivadas da legislação europeia", sendo possível "assegurar a monitorização da qualidade do ar por zonas, reportar e divulgar a informação e elaborar planos de melhoria da qualidade do ar quando os valores-limite dos poluentes são excedidos".