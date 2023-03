Inspetor-geral da ASAE rejeita "instrumentalização" e anuncia reforço de recursos humanos

O inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Pedro Portugal Gaspar © Lusa

O inspetor-geral da ASAE rejeita que a organismo esteja a ser instrumentalizada, como descreveu a associação sindical. À TSF, Pedro Portugal Gaspar, nega que a ASAE esteja ao serviço do Governo, num momento em que foi lançada uma operação de larga escala para perceber o impacto da especulação dos preços dos produtos alimentares.

"Instrumentalização só se for para dar resposta aos asseios da população. É um tema que está na ordem do dia e que a ASAE tem de ter uma palavra. É um desafio novo, aliás, as circunstâncias são novas para a sociedade ao termos de recuar 30 anos. É uma aprendizagem para a própria instituição face ao contexto legislativo que tem aqui alguma complexidade e também da complexidade do mercado e da cadeia de valor", refere o inspetor-geral.

Pedro Portugal Gaspar rejeita que a ASAE esteja a ser "instrumentalizada".

"O que interessa aqui, não vejo aqui qualquer instrumentalização, não faz sentido. Fazemos o nosso trabalho. A confirmar-se, se é de uma matéria do foro criminal, é uma matéria que é articulada com o Ministério Público, não tem qualquer intervenção do Governo", acrescenta.

Pedro Portugal Gaspar admite que a ASAE tem tido "um défice muito grande no parque informático" e, para colmatar a falta de recursos, vão ser abertas vagas para o reforço do corpo inspetivo.

O inspetor-geral da ASAE admite défice "no parque informático" e a anuncia novo concurso de inspetores.

"Este sábado, vai haver provas do concurso para um reforço de mais 15 inspetores. Isso é um processo dinâmico, é óbvio que se pretende sempre mais recursos. Outro tema importante para o futuro da organização é o comércio digital e aí é mais importante uma aposta na informática e na inteligência artificial", para poder conjugar a inspeção física, no terreno e digital, à distância.

Contudo, Pedro Gaspar Portugal, garante que, "quanto à missão e ao cumprimento dos objetivos, a ASAE tem dado as respostas."