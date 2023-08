Inspetores condenados pela morte de Ihor Homenyuk esgotam recursos e vão cumprir pena de prisão

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras condenados pela morte do ucraniano Ihor Homeniuk no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, perderam o último recurso que podia apresentar e vão ter de cumprir pena de prisão efetiva, avança o Expresso.

No passado mês de julho, o Tribunal Constitucional não deu razão aos três arguidos e esgotou, assim, as hipóteses que estes tinham de não cumprir a pena de nove anos de prisão a que foram condenados em dezembro de 2021. Os inspetores têm estado em prisão domiciliária e já cumpriram três anos desta pena.

Segundo o Expresso, os três entregam-se quando forem notificados da decisão final do TC, o que deve acontecer no próximo mês de setembro.

Dos três inspetores - Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa -, este último tinha sido inicialmente condenado, pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, em maio do mesmo ano, a apenas sete anos de prisão pelo crime de ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado (morte).

Em dezembro, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) acabou por aumentar a pena aplicada, igualando-a à dos outros dois inspetores.

Após recurso, em julho de 2022 o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a decisão do TRL.

De acordo com a acusação do Ministério Público, Ihor Homeniuk morreu por asfixia lenta após agressões a pontapé e com bastão pelos inspetores, que causaram ao cidadão ucraniano a fratura de oito costelas.

Além disso, tê-lo-ão deixado algemado com as mãos atrás das costas e de barriga para baixo, com dificuldade em respirar durante largo tempo, o que terá causado paragem cardiorrespiratória.