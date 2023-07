Instagrammers, muito ligados à internet e com queda para séries: um perfil dos jovens portugueses

© Abdulmonam Eassa/AFP

Por Filipe Santa-Bárbara 23 Julho, 2023 • 16:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Que a tecnologia mudou a vida da população ninguém tem dúvida e, quando o holofote está nos mais jovens, mais ainda: a esmagadora maioria dos inquiridos no estudo da Aximage para a TSF, DN e JN mostra um jovem online várias vezes ao dia, a usar redes sociais para lazer e ouvir música, usando sobretudo o Instagram.

A rede social de partilha de fotografias é mesmo aquela que os jovens mais usam, com 80% dos inquiridos a admiti-lo, seguida pelo Whatsapp, com 68%, e depois o YouTube, muito mais abaixo com 38%. O Twitter - que é aquela rede social que muitas vezes chega ao palco mediático - é utilizado por apenas 13% dos inquiridos neste estudo que mostra que a grande maioria dos jovens começaram a ter acesso à internet na faixa dos 10 aos 14 anos.

E as redes sociais estão também no topo das atividades em lazer dos jovens na internet, com 75% a assinalar esta opção, seguindo 51% para ouvir música e o streaming a ocupar 46% das opções.

Destaque para as notícias e a informação que ficam bem mais abaixo na tabela, com 38% dos jovens a admitir que usam a internet com esse propósito. Claro que primeiro é preciso notar que 88% dos inquiridos admitem ficar online várias vezes por dia por motivos de lazer.

Passear com amigos e família? Nem por isso...

Mas e offline quais são as escolhas dos jovens portugueses auscultados neste estudo? Passear com amigos e família não é uma opção para praticamente ninguém: apenas 2% dos inquiridos assinalaram que o fazem. No topo, 60% dos inquiridos diz que ocupa os tempos livres a ver filmes e séries, quase metade escolhem também a prática de desporto e viajar.

Bem abaixo ficam atividades como a leitura (27%) ou idas ao teatro (4%).

No perfil do jovem português traçado aqui pela Aximage nota também para o facto de três quartos dos jovens não terem feito nenhum intercâmbio como o programa Erasmus.

Já sobre práticas amigas do ambiente, 65% asseguram fazer reciclagem de resíduos e mais de um terço também admitem comprar menos roupas e acessórios, bem como usar transportes públicos e/ou utilizar bicicleta. A fatia dos jovens inquiridos que dizem não ter qualquer prática amiga do ambiente fica nos 6%.

Ficha Técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, DN e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos jovens em Portugal abordando temas da atualidade nacional política, económica e social.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 11 e 14 de julho de 2023. Foram recolhidas 803 entrevistas de residentes em Portugal entre os 18 e os 34 anos. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e região.

À amostra de 803 entrevistas corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,5%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.