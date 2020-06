Instalada a confusão nas coletividades. Cultura, recreio e desporto sem regras oficiais

"É possível fazer ensaios naipe a naipe ou peça a peça, só com alguns elementos" © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Rui Silva com Catarina Maldonado Vasconcelos 22 Junho, 2020 • 08:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sem normas específicas da Direção-geral da Saúde, as 33 mil coletividades de cultura, recreio e desporto existentes no país não sabem ainda se podem, ou não, abrir portas. A Confederação das Coletividades está desde o início de abril à espera de respostas por parte do Governo.

Augusto Flor, presidente do coletivo, denuncia que, por todo o país, há decisões contraditórias por parte das autoridades. "Temos câmaras municipais a dizer que, a partir do dia 1 de junho, já pode haver atividades associativas; algumas até já dizem que os bares das associações podem funcionar", exemplifica o representante da Confederação das Coletividades. "Há forças da segurança, nomeadamente a PSP ou a GNR, a dar informações contrárias. O mesmo acontece, por exemplo, entre a Proteção Civil e a PSP. Está instalada a confusão e a falta de respostas da DGS e do Governo tem contribuído para isso."

Augusto Flor, ouvido pela jornalista Beatriz Morais Martins, relata a "confusão" vivida no setor. 00:00 00:00

Está "instalada a confusão", até porque algumas coletividades já abriram portas e há atividades que poderiam estar em funcionamento e ainda não arrancaram. "As bandas filarmónicas têm normalmente entre 40 e 60 elementos, mas estes elementos são divididos por três naipes: as madeiras, a percussão e os metais. É possível fazer ensaios naipe a naipe ou peça a peça, só com alguns elementos."

Ouça as sugestões de Augusto Flor sobre as filarmónicas. 00:00 00:00

"Algumas das atividade já poderiam e deveriam ter começado", como salienta Augusto Flor, mas há dificuldades logísticas para as quais ainda não viram resposta: "Para juntar a banda toda, mesmo que num recinto aberto, tem de ser num recinto bastante grande."

Sem um parecer claro do Ministério da Saúde e da DGS, Augusto Flor admite que cada localidade tem estabelecido balizas próprias. "Na falta de regras gerais, entendemos que devem ser as autoridades locais, caso a caso, a darem essa autorização", justifica o presidente da Confederação das Coletividades, que diz receber "dezenas e dezenas" de relatos por dia que dão conta de que "já há coletividades a funcionar".

Também reina a incerteza no que diz respeito às festas típicas do verão. Com as coletividades encerradas, Augusto Flor diz já ter notícia de várias celebrações que vão ficar para 2021. "Não se sabe se se podem realizar ou não", aponta Augusto Flor, enquanto deixa sugestões sobre a definição de regras: "Perceber qual o método de desconfinamento do movimento associativo, que tipo de iniciativas se poderia realizar e em que condições."

"Os santos populares dão-se em todo o país, são festas de vários dias, com acompanhamento de procissões e participação de ordem festiva com ranchos e atividades recreativas", lembra o responsável, depois de alertar para que não se olhe apenas para o São João do Porto ou o Santo António celebrado nas ruas de Lisboa.

Ouça o alerta deixado pelo responsável da confederação, relativo às festas populares. 00:00 00:00

A crise pandémica também chegou às coletividades, há dois meses e meio à espera por reuniões com a DGS e o Executivo. "As coletividades que já estavam com problemas, com estes três meses de encerramento, terão mais desmobilização de dirigentes." Augusto Flor analisa, por isso, que as dificuldades de retomar as iniciativas também se prendem com carências financeiras, já que, durante o período da pandemia de Covid-19, os movimentos associativos gastaram a almofada financeira que possuíam.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19