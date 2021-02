Instituto + Liberdade: "O nosso objetivo não são as próximas eleições, são as próximas gerações"

"A possibilidade de as pessoas tomarem decisões até muito básicas sobre a sua vida familiar é fundamental" © Lusa

Por Nuno Domingues* 12 Fevereiro, 2021 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Instituto + Liberdade, uma iniciativa com mais de cinco mil fundadores e que se destina a promover a literacia financeira e a liberdade, é inaugurado esta sexta-feira.

Carlos Guimarães Pinto, presidente do Conselho de Curadores, explica, em declarações à TSF, que um cidadão conhecedor das matérias financeiras está mais capacitado para avaliar as políticas e os governantes. E esse é uma dos objetivos do instituto Mais Liberdade, enfatiza.

Ainda neste mês e no próximo, arrancam as primeiras ações, que não farão política de forma direta. "Não nos vamos meter nisso, isso é com os partidos e plataformas que visem unir partidos ou encontrar qualquer coisa. Não é o nosso objetivo; o nosso objetivo não são as próximas eleições, são as próximas gerações."

Ouça a entrevista do jornalista Nuno Domingues com Carlos Guimarães Pinto 00:00 00:00

O empresário não tem dúvidas de que "existe uma correlação muito clara entre a literacia financeira e o desenvolvimento de um país".

"A possibilidade de as pessoas tomarem decisões até muito básicas sobre a sua vida familiar, sobre os seus negócios, é fundamental para que uma economia cresça, mas não só por isso. É importante para as pessoas em si, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, mas também para a forma como avaliam as decisões políticas."

Um dos objetivos do Instituto + Liberdade é, por isso, aprofundar conhecimentos, uma vez que "uma sociedade em que as pessoas tenham mais literacia financeira, mais literacia económica, é mais capaz de escrutinar as decisões que os políticos tomam; grande parte delas, de uma forma ou de outra, tem sempre impactos económicos".

O instituto será responsável pelo desenvolvimento de várias atividades, entre as quais o lançamento de vídeos sobre literacia económica e financeira, uma academia para jovens aspirantes a políticos "para perceberem como se toma decisões, as questões de ética, como se deve envolver a ciência na tomada de decisões políticas", um programa de literacia económica e financeira nas escolas", uma plataforma de informação sobre discussões públicas da atualidade.

As iniciativas arrancarão entre fevereiro e março. Devido à situação epidemiológica, no entanto, os responsáveis pelo instituto adiaram o princípio do programa de literacia para o início do próximo ano letivo.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos