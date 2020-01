© Gonçalo Villaverde/Global Imagens

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa recebeu, esta quinta-feira, perto de 60 pedidos de auxílio depois da intempérie que se abateu, esta tarde, sobre a cidade.

A maior parte dos problemas está relacionada com inundações da via pública, indicou fonte do comando dos sapadores à TSF.