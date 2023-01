Intempérie em Viana. Pior já passou, mas só se deve sair de casa em "situações estritamente necessárias"

Os maiores danos foram causados pelas inundações © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

O Presidente da Câmara de Viana do Castelo diz que o pior já passou, mas apela à população para se manter em casa. O distrito foi o mais afetado pela chuva e vento fortes na noite de passagem de ano.

Tanto a noite de sábado como a manhã de domingo ficaram marcadas pela queda de estruturas, das decorações de Natal e árvores. Segundo o autarca Luís Nobre, os maiores danos foram causados pelas inundações.

"Ao nível das inundações de habitações, nomeadamente caves, garagens, mas também da via pública. Temos tido algumas ruas que se tornaram intransitáveis pelo volume da pluviosidade e dos caudais da água que fizeram de algumas ruas quase canais normais de encaminhamento das águas. Provocou alguma perturbação e levou a algumas alterações de reorganização da rede e estrutura municipal. Temos tido também necessidade de alguma orientação em termos de resgate de alguns veículos que foram colhidos de surpresa dos caudais de algumas ribeiras e riachos", contou à TSF Luís Nobre.

A intempérie não causou vítimas, mas uma pessoa teve de ser retirada de casa.

"Já tivemos de concretizar em Vila Nova de Anha o resgate de uma pessoa numa habitação. Por precaução entendemos, juntamente com a junta de freguesia, que devíamos retirar a pessoa. Para já é caso único. Temos situações de habitações que estão isoladas em função do que foi a subida e o corte de algumas vias. Temos situações em que as vias foram interrompidas pela subida média do nível dos ribeiros e riachos, mas estão a ser monitorizadas e acompanhadas para, se houver necessidade, implementar algum meio de resgate", revelou o presidente da Câmara de Viana do Castelo.

A Proteção Civil continua os trabalhos necessários para ultrapassar esta situação e, para evitar novos problemas, o autarca deixa um apelo aos cidadãos para que fiquem em casa.

"Só nas situações estritamente necessárias é que devemos ir para a via pública, principalmente no litoral. Temos dois pontos críticos na Nacional 13, em que a subida dos ribeiros provocou a impossibilidade de circulação contínua. Em articulação com a GNR estamos a procurar soluções de desvio e alternativa para que as pessoas possam deslocar-se com segurança e cumprirem as suas necessidades", acrescentou.

Esta tarde, o alerta vermelho que estava em vigor desceu para amarelo.