326 de 3068. Estado atualiza postos de emergência para greve

A rede de abastecimento para veículos normais inclui 326 postos

A Entidade Nacional Para o Setor Energético (ENSE) começou a preparar uma eventual declaração de situação de crise energética caso a greve dos motoristas convocada para começar a 12 de agosto avance mesmo.



O último passo foi publicar as listas da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento para veículos em geral e para veículos prioritários, avisando todos os postos do Continente que segundo a lei devem afixá-las em locais visíveis caso seja declarada crise energética.



A rede de abastecimento para veículos normais inclui 326 postos, mais 16 que durante a greve dos motoristas de matérias perigosas de abril e cerca de um décimo dos 3068 postos que em dias normais estão aberto pelo país.



A lista é liderada pelo distrito de Lisboa com 48 postos, seguida do Porto com 41, de Setúbal com 28 e Aveiro e Leiria, ambos com 23.

Algarve com mais 2 postos

No Algarve, onde os empresários têm pedido ao Governo medidas por causa do triplicar, durante agosto, da população que habitualmente vive na região, apenas estarão abertos 22 postos em caso de crise energética. Ou seja, mais dois que na rede prevista durante a greve de abril.



Seguem-se Braga com 21 e Santarém com 20, havendo um distrito, Bragança, que terá apenas 3 postos disponíveis se a greve secar as bombas, enquanto na Madeira e Açores os postos abertos serão apenas 5.



A lista completa da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento para veículos em geral pode ser consultada aqui .



Os postos previstos para veículos prioritários (como ambulâncias, bombeiros, polícias, entre outros considerados de importância estratégica para o funcionamento do país) são, naturalmente, menos abrangendo apenas 56 bombas de gasolina.



Lisboa volta a estar no topo (9) seguida do Porto e Santarém (5), Setúbal, Aveiro e Faro (4).



A lista completa da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento para veículos prioritários pode ser consultada aqui .



Os distritos de Bragança, Portalegre, Viseu, Vila Real, Viana do Castelo terão apenas um posto prioritário cada.



A Rede Estratégica de Postos de Abastecimento está prevista na lei desde 2002 mas só foi ativada pela primeira em abril de 2019 durante a greve dos motoristas de matérias perigosas.



A Entidade Nacional para o Setor Energético é a entidade do Estado responsável por garantir uma parcela estratégica das reservas de segurança nacionais de petróleo e produtos petrolíferos.



Na última greve os abastecimentos a particulares foram racionados a 15 litros por veículo.