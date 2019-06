A escola a ensinar a salvar vidas

Em junho do ano passado, um professor salvou um aluno em paragem cardiorrespiratória através do desfibrilhador, em Mangualde. © Tony Dias/Global Imagens

Desde dezembro do ano passado que aguardava agendamento, uma petição proposta pelo Movimento Cívico "Salvar Mais Vidas" para forçar o governo a incluir o tema da reanimação cardíaca nos programas escolares.

Concretamente, o ensino de manobras de suporte básico de vida e a utilização de desfibrilhadores, nos ensinos básico e secundário.

Agora, o agendamento da petição foi feito, e no dia 5 de julho, juntam-se no debate, propostas do PS, PCP, PEV, CDS e BE.

No Almoço TSF, Gabriel Boavida, primeiro subscritor da petição e criador deste momento cívico, lembrou que com poucas horas anuais, é possível dar noções ao jovens, sobre estes conceitos, e assim, salvar vítimas de doenças cardíacas súbitas.

Para isso, é necessária uma formação em cascata, de professores, e depois, de alunos.

Mas Gabriel Boavida, chama a atenção que há outros profissionais que não têm esta formação básica, e deviam ter. Desde profissionais das forças de segurança, bombeiros e técnicos de emergência, profissionais de saúde, treinadores, e muitos mais.

Por isso, o trabalho deste momento cívico, não vai ficar por aqui.