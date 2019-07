A feira que dá a conhecer a Serra do Caldeirão

Por Maria Augusta Casaca 25 Julho, 2019 • 10:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São quatro dias em que a Serra do Caldeirão desce até à vila de S. Brás de Alportel. Com as tradições, mas também com todos os produtos em que os artesãos tentam inovar. A começar pelos doces confecionados naquela zona serrana. " São doces que estão nos melhores hotéis e restaurantes da região", garante o presidente da câmara de S. Brás de Alportel.

Pub Pub

Conheça a Feira da Serra 00:00 00:00

Pub Pub

O artesanato feito com produtos tradicionais, como a palma e a empreita, mas também produtos elaborados com inovação podem ser apreciados nos inúmeros stands desta feira.

Vítor Guerreiro considera que este é muito mais do que um festival de gastronomia, música e artesanato e, nesta altura de verão e férias para muitos, Acaba por ser também uma alternativa à praia.

Nesta edição da Feira da serra o figo é o "convidado de honra" e poderão apreciar-se inúmeros produtos feitos com este fruto, desde doces e licores, até sabonetes.

Na Feira da Serra estarão artesãos a trabalhar ao vivo e os visitantes poderão andar de tasquinha em tasquinha e provar novos sabores, como o leite de alfarroba ou mesmo uma cerveja produzida nesta vila.

No local há também um picadeiro onde serão apresentadas provas equestres e dada a conhecer a coqueluche da terra, uma nova égua lusitana, a Núbia, nascida em S. Brás de Alportel.

O espaço dos animais é um local que faz as delícias dos mais pequenos. "Os animais das quintas ,que fazem parte desta serra e barrocal , o porco ou o coelho, vão cá estar", garante o autarca. Além disso os mais pequenos" podem fazer passeios de burro, que é também uma atração muito procurada", conta.

A novidade desta edição é um slide instalado sobre o recinto e, quem se atrever, pode ver a feira a 30 metros de altura.