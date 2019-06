Joana Amaral Dias e o irmão, Vicente Monteiro, são os protagonistas deste "Uma Questão de ADN" © TSF

"Mãe, os monstros existem?" A pergunta foi feita numa viagem de carro, das muitas que Joana fez, com o Vicente no banco de trás. Na altura, habitavam nele os fantasmas e os medos dos monstros que podem estar debaixo da cama, ou aparecer no escuro. Perguntou uma, duas, mais de 50 vezes. Parecia ter, finalmente, acreditado que não, como a mãe foi repetindo. Mas a conversa foi rematada com outra pergunta: "Mãe, se os monstros não existem, porque é que existe a palavra monstro?"

Muitos anos depois, Vicente, agora com 23 anos, interrompe a história contada por Joana para corrigir: "Afinal existem, os monstros, como se pode ver por este livro." Treze histórias reais, treze psicopatas portugueses - o último livro de Joana Amaral Dias.

Ele fala da melhor mãe do mundo, e ela derrete-se. "Oh, tão fofinho."

Joana Amaral Dias, 44 anos, e Vicente Monteiro, 23. Tem agora, o técnico especialista de restauro, mais um ano do que a psicóloga clínica tinha quando ele nasceu. Era já grande a vontade de querer ter um filho, mesmo com o curso a meio e uma vida acelerada, como continua a ser a de Joana.

Há três anos, chegou uma menina, a Luz, tão querida e desejada quanto o Vicente. A pequena Luz é mais combativa, irrequieta, exigente. O jovem Vicente sempre foi "mais calmo, ponderado, mais doce". Os dois cresceram juntos, num encontro de respeito mútuo e de conhecimento, que Joana descreve como "uma experiência espetacular".

Ela, já se sabe, é a Joana que dá consultas, a Joana professora, a Joana que comenta a atualidade, a Joana política, a Joana ativista, a Joana autora de livros de divulgação científica, a Joana sem papas na língua. E é sempre a mesma Joana. Acelerada mas metódica, muito organizada. "Ao fim de semana preparo tudo": a roupa que veste a cada dia da semana, as comidas nos tupperwares, o tempo para chegar de um lado ao outro, até os tempos livres estão no plano para a semana seguinte. "E se não o fizer, falta-me tempo."

Ele é outro ritmo. Quando era miúdo, dizia que queria ser fotógrafo da National Geographic, mais tarde carpinteiro (o avô paterno era carpinteiro), mas hoje é técnico especialista de restauro. Vive perto de Coimbra, onde recupera património e obras de arte. Também escreve poesia, mas está guardada. Nunca gostou muito de estudar e recorda as tardes com a mãe a "melgar" com exercícios. Nunca gostou muito de ler (a não ser banda desenhada), mas agradece à mãe dois livros: "O Triunfo dos Porcos", de George Orwell e "A Metamorfose", de Kafka.

Praia e cães são duas paixões partilhadas. O amor é feito de estar. De fazer conversa da treta. O amor é cuidar. "O amor é extraordinário, porque é feito das banalidades", remata Joana, porque a realidade é sempre melhor do que a ficção.

Joana Amaral Dias e Vicente Monteiro são os convidados de Teresa Dias Mendes neste "Uma Questão de ADN"

