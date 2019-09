A1 com circulação muito condicionada devido a Incêndio em Ovar

© Google Maps

O fogo que lavra em Ovar desde as 12h49 desta quinta-feira está a ser combatido por 207 operacionais, apoiados por 61 viaturas e oito meios aéreos, de acordo com informações do site da Proteção Civil.

O fumo produzido por este incêndio tem levado Brisa e a Proteção Civil a cortarem a A1, de forma temporária e em ambos os sentidos, entre os nós de Santa Maria da Feira e Estarreja.

Em causa está o incêndio que teve início às 12h49 em terrenos arborizados da freguesia de Válega, no concelho de Ovar, e que, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, alastrou logo depois à localidade de São Miguel do Souto, já no município vizinho de Santa Maria da Feira.