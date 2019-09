Bombeiros, GNR e INEM encontram-se no local © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Lusa 07 Setembro, 2019 • 15:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um acidente que ocorreu esta tarde na A28, sentido Porto/Viana do Castelo, próximo da Póvoa de Varzim, provocou oito feridos e obrigou ao corte da via, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Pub Pub

O acidente, cujo alerta chegou às 13h42, envolveu um veículo pesado de mercadorias que terá embatido em quatro viaturas ligeiras.

Pub Pub

No local, estão quatro corporações de bombeiros, da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Famalicão e Famalicenses, o INEM e a GNR.