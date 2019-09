Por TSF 12 Setembro, 2019 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

Um acidente no IC19, junto a Alfragide, está a condicionar o trânsito no sentido Sintra-Lisboa, com duas faixas de rodagem condicionadas.

A PSP revelou à TSF que o acidente envolveu três carros e um autocarro da Força Aérea e provocou dois feridos ligeiros, que foram transportados para o Hospital Santa Maria.

Notícia em atualização