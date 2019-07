© Maria João Gala/Global Imagens

17 Julho, 2019 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação na A1 está condicionada por causa de um acidente ao quilómetro 99. O trânsito foi cortado na via direita e via esquerda, no sentido Fátima-Torres Novas, adianta a Brisa numa nota enviada às redações.



De acordo com a nota da empresa "a circulação está a ser processada, no local, pela berma".

Pub Pub

"Não há formação de fila de trânsito neste momento", pode ler-se na nota.