Açores sob aviso amarelo devido a chuva forte entre segunda-feira e terça-feira

Ilhas das Flores e do Corvo afetadas pelo mau tempo © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Lusa 04 Agosto, 2019 • 18:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os grupos ocidental e central dos Açores estão sob aviso amarelo entre segunda-feira e terça-feira, devido à chuva forte, que atinge também o grupo oriental na terça-feira, informou o IPMA.

Pub Pub

Segundo o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada, irá afetar as ilhas das Flores e do Corvo, que formam o grupo ocidental, entre as 12h00 de segunda-feira e as 15h00 de terça-feira, 6 de agosto.

Pub Pub

A previsão é a mesma para as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, Faial, São Jorge e Pico), onde o aviso amarelo vigora entre as 15h00 de segunda-feira e as 18h00 de terça-feira.

Para São Miguel e Santa Maria, prevê-se que o mau tempo chegue apenas na terça-feira, estando as ilhas do grupo oriental sob aviso amarelo entre as 06h00 e as 18h00 desse dia.

O agravamento do estado do tempo no arquipélago dos Açores deve-se, segundo informa o IPMA, à passagem de "uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte".

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro, e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda medidas de autoproteção, como limpar os sistemas de drenagem ou evitar circular nas estradas sem necessidade.