Aeródromo de Vila Real está encerrado. Terreno da pista está a abater

O aeródromo municipal de Vila Real vai ficar encerrado até dia 15 de agosto, devido a problemas de segurança na pista, informou o grupo Sevenair, responsável pela ligação aérea entre Trás-os-Montes e o Algarve, que faz escala naquele aeródromo.

Parte da pista do aeródromo está a abater e não está em condições de ser usada pelas aeronaves, confirmou à TSF o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Vila Real.

O espaço recebe voos diários da carreira aérea que liga Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão, e que, perante esta situação, deixará de poder fazer escala neste aeródromo.

O aeródromo serve ainda como sede de dois meios aéreos de combate a incêndios, afetos à Proteção Civil, que deverão agora ser trasnportados para locais alternativos - Chaves ou Mirandela são hipóteses em cima da mesa, de acordo com a agência Lusa.

Apesar de, por razões de segurança, o aeródromo ficar encerrado para os aviões, poderá, contudo, continuar a ser utilizado por helicópteros, refere a agência noticiosa.

Fonte do setor aeronáutico disse à Lusa que a decisão de encerramento foi tomada na sequência das conclusões de um relatório técnico da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).



O encerramento do aeródromo e as medidas seguintes a implementar vão ser explicadas estaterça-feira, numa conferência de imprensa convocada pela autarquia de Vila Real.



Notícia atualizada às 11h54