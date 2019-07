Aeroporto do Montijo. Ambientalistas questionam mês escolhido para divulgar estudo

Por Miguel Videira com Sara Beatriz Monteiro 29 Julho, 2019 • 12:11 Partilhar este artigo Facebook

A plataforma cívica "Aeroporto do Montijo Não" considera que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do futuro aeroporto do Montijo, que entrou esta segunda-feira em consulta pública, devia ser divulgado noutra altura, uma vez que "em agosto é o período em que a maior parte dos portugueses está de férias".

Entrevistado pela TSF, José Encarnação defende que "esta opção de fazer a apreciação pública durante o mês de agosto e até ao dia 13 de setembro é, desde logo, uma indicação de que não há, provavelmente, um interesse muito sério no sentido de mobilizar e de ganhar o empenho das populações, das organizações, relativamente a uma matéria tão complexa".

José Encarnação ainda não leu o documento de 900 páginas mas - pelo que já ficou a saber pela comunicação social - acredita que as conclusões vão ao encontro das preocupações da plataforma.

"Não deixa de ser sintomático que nas notícias que têm vindo a público estejam lá refletidas algumas das nossas preocupações, sobretudo, relativamente à avifauna e em relação ao ruído, particularmente na zona do Barreiro e da Moita, mas não apenas na zona do Barreiro e da Moita. As coisas estão muito concentradas, é a principal zona a ser atingida, mas - sendo certo que os aviões começarão a baixar a altitude a partir da Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra. Em todo aquele corredor, aquele percurso por onde os aviões vão passar, as populações vão ser afetadas", conclui.

A plataforma cívica "Aeroporto do Montijo Não" vai agora trabalhar com a associação ambientalista Zero na análise do estudo e reserva para mais tarde uma posição final.