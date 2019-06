Agência Portuguesa do Ambiente quer fim dos veículos poluentes nas cidades

Trânsito na cidade de Lisboa © Jorge Amaral/Global Imagens

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alerta que ainda há cerca de 6 mil pessoas que morrem anualmente em Portugal devido à poluição do ar. O número é sublinhado à TSF neste Dia Mundial do Ambiente em que a APA lança uma campanha "Por um País com bom Ar" alertando as pessoas para este problema, mas também para as ferramentas online que têm para conhecer a qualidade do ar do sítio ou região onde vivem.

Nuno Lacasta defende que "Portugal é em geral um país com bom ar", mas avisa que a "alguma falta de qualidade do ar que ainda temos de vez em quando é responsável por cerca de 6 mil mortes prematuras".

Razões que levam a que a Agência Portuguesa do Ambiente defenda que deva ser um desígnio nacional despoluir as emissões dos transportes públicos e privados que circulam nas cidades, zonas onde a qualidade do ar apresenta mais problemas.

Sobre as medidas concretas para reduzir essa poluição, o presidente da APA não vai muito longe em propostas concretas e datas, mas defende que é preciso eliminar de vez, a prazo, as viaturas poluentes nas cidades, olhando cada vez mais para a energia elétrica e para os transportes suaves (como as bicicletas).

A APA sublinha ainda que Portugal está cada vez mais sujeito, com o calor intenso, a episódios de partículas do deserto do Saara (areia em suspensão) que chegam ao nosso território, prejudicando a qualidade do ar, situações que merecem ser alvo de alertas das autoridades como aqueles que já são hoje feitos pela Agência Portuguesa do Ambiente.