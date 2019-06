Algarve vai ter reforço de oferta do transporte rodoviário

TSF Por 21 Junho, 2019 • 11:25 Partilhar este artigo Facebook

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) lançou um concurso público internacional para a concessão do serviço público de transporte rodoviário. O objetivo é alargar o número de autocarros em locais com mais de 40 habitantes e que não tenham paragem a 800 metros.

"Vamos ter mais rotas, mais linhas. Vamos ter certamente uma frota mais nova e um sistema de bilhetes que podem ser comprados de uma ponta a outra do Algarve", garantiu à TSF o presidente da AMAL, Jorge Botelho.

Além do reforço da oferta, a ideia passa também pela criação de uma rede para servir os turistas que chegam ao aeroporto de Faro.

"O que também colocámos no contrato é a possibilidade dos concessionários nas suas propostas fazerem linhas Aerobus, isto é, criar linhas dedicadas de transporte", explicou Jorge Botelho.

O valor do concurso ronda os 85 milhões de euros para uma concessão a cinco anos, contemplando 98 linhas. As propostas podem ser apresentadas até 27 de agosto.