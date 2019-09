Alimentos para famílias mais carenciadas vão ser mais variados (e saborosos)

Cabaz vai contar com mais ervilhas, azeite, leite, carne de frango, pescado e ovos © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os cerca de 60 mil cabazes de alimentos dados às famílias portuguesas mais carenciadas vão mudar e além de alterações na comida oferecida as famílias também vão receber receitas para saberem cozinhar, de forma saudável e saborosa, a alimentação que recebem.

As mudanças são propostas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) em colaboração com o Instituto da Segurança Social.

Estes cabazes começaram a ser distribuídos há ano e meio no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas.

O diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação da Universidade do Porto, Pedro Graça, um dos autores da proposta para mudar os cabazes entregues às famílias, explica que a ideia foi avaliar o sucesso e eficácia destes cabazes, percebendo aquilo que as famílias preferiam e os desperdícios que existiam.

A avaliação encontrou alguns alimentos que eram distribuídos mas que as pessoas não consumiam por não gostarem ou por não estarem habituadas a consumi-los.

Sentiu-se a necessidade de modificar o cabaz, mantendo a capacidade nutricional dos alimentos.

No novo modelo existirão dois e não apenas um cabaz, para potenciar a variedade, evitando a monotonia na alimentação.

Pedro Graça dá o exemplo dos vegetais e alguns tipos de peixe que eram "pouco queridos, rejeitados, pouco consumidos".

Os novos cabazes terão menos brócolos, espinafres ou conservas, passando a conter mais ervilhas, azeite, leite, carne de frango, pescado e ovos.

"Oferecer o peixe e também ensinar a pescar"

Outro problema que a avaliação ao consumo dos cabazes detetou foi que com frequência as famílias recebiam os alimentos e não os sabiam cozinhar ou pelo menos não o sabiam fazer de forma a que as refeições fossem saborosas, não acreditando que era possível terem almoços e jantares saborosos com a alimentação oferecida.

O especialista em nutrição explica que "não há motivo nenhum para que as famílias que recebem esta ajuda não possam ter refeições saborosas e fáceis de fazer, com produtos que protegerão a sua saúde", pelo que agora as famílias também vão receber receitas feitas por um chef que colabora com a Direção-Geral de Saúde.

As receitas usam apenas os alimentos dados no cabaz oferecido às pessoas mais carenciadas, num modelo de programa de apoio que segundo Pedro Graça "oferece o peixe mas também ensina a pescar".