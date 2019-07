Ameaças nos oceanos são uma "emergência"

Lusa Por 04 Julho, 2019 • 22:37 Partilhar este artigo Facebook

O investigador Emanuel Gonçalves afirmou esta quinta-feira, na 'Global Exploration Summit', em Lisboa, que o oceano está ameaçado e que "agir é uma emergência".

No evento que junta grandes nomes da exploração, investigação e conservação do planeta, Emanuel Gonçalves, especialista em biodiversidade e membro do conselho da Fundação Oceano Azul, lembrou que é necessário proteger o oceano pois este está "sob ameaça".

As alterações climáticas, a poluição e a degradação de habitats foram apontadas pelo biólogo como os grandes perigos para a biodiversidade marinha.

O investigador e professor, que perguntou ao público "se os humanos são imaturos para cuidar do planeta", admitiu que o conhecimento que existe "é suficiente" e que é necessário "mostrar o caminho aos políticos e empresários".

"A conservação e os humanos têm de andar de mãos dadas, temos de conseguir alterar o paradigma onde para haver desenvolvimento económico é necessário haver degradação ambiental", afirmou.

Para inverter esta realidade, Emanuel Gonçalves apontou três soluções que passam por "salvar o que sobrou, reconstruir o que foi que foi destruído e garantir que as atividades no oceano são sustentáveis".

Estas são as bases do projeto 'Blue Azores', um programa de conservação marinha, que surgiu depois de uma expedição realizada em 2016 e que foi exposto hoje pelo orador.

Emanuel Gonçalves referiu que os Açores são uma zona de grande biodiversidade marinha, que conta com diferentes espécies de mamíferos marinhos, tartarugas, aves marinhas e de algas.

Segundo o investigador, "o 'Blue Azores' é um passo na direção certa" para a preservação do oceano.

No âmbito deste projeto, o Governo Regional dos Açores implementou, no passado mês de fevereiro, uma nova área de proteção marinha que abrange 150 mil quilómetros quadrados.