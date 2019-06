António Costa diz que a qualificação é o maior défice estrutural do país

O primeiro-ministro esteve no arranque das obras da Escola Secundária de Amarante © Lusa

A qualificação "é o maior défice estrutural" do país. A ideia é de António Costa, que esteve esta quarta-feira, na inauguração das obras de requalificação da Escola Secundária de Amarante.

"É o défice que finalmente que com esta nova geração está a vencer, e que não pode desistir de vencer", afirmou o primeiro-ministro, sublinhando que Portugal deve recuperar o "tempo perdido", nas últimas décadas.

António Costa lembrou que Portugal reduziu a taxa de abandono escolar precoce de 45% em 2000 para 10,4% no primeiro trimestre deste ano. O chefe do Executivo afirmou ainda que pretende aumentar de 45 para 60% o número de pessoas com mais de 20 anos a frequentar o ensino superior, até 2030.

Obras na Escola António Arroio vão ser retomadas

Na cerimónia realizada em Amarante, o ministro da Educação acompanhou o primeiro-ministro.

Tiago Brandão Rodrigues garantiu que as obras na Escola António Arroio em Lisboa, que estão paradas há 10 anos, deverão ser retomadas em breve.

"Temos boas notícias. Ontem soubemos que temos um empreiteiro para fazer a obra", explicou o ministro da Educação.