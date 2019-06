11 Junho, 2019 • 22:00 Partilhar este artigo Facebook

António Pedro Vasconcelos e Rui Vieira Nery sentaram-se à mesa para uma conversa com rastilho, onde não faltou cultura, política e até futebol. E se há temas onde o cineasta e o musicólogo concordam, a cultura, que os une na profissão, não é um deles.

O escritor e cineasta português acredita que Luís Filipe Castro Mendes "foi o pior ministro da Cultura" de que tem memória. Considera-o mesmo um "desastre absoluto" e tinha prometido escrever-lhe uma carta, mas o afastamento do cargo acabou por fazer esquecer a ideia. Para António Pedro Vasconcelos, "não há nenhum governo e nenhum partido que tenha um verdadeiro programa para a cultura e uma ideia clara do que é o papel do Estado na cultura".

Rui Vieira Nery já foi secretário de Estado da Cultura, esteve do lado da governação, e ajudou até a fazer o programa cultural deste Governo, mas admite que do papel à realidade há um grande fosso. "Quando leio o programa e vejo a realidade tenho a sensação que estou a ler uma obra de ficção científica", atira.

O musicólogo salvaguarda que "é preciso ser muito prático", já que "com o atual orçamento tanto faz que o ministro seja o general Alcazar ou o general Tapioca".

0,22% do Orçamento do Estado é absolutamente ridículo, não há programa que sobreviva com isto.

"As pessoas vão com muito boa vontade com certeza, não duvido, vão fazer o seu melhor, mas no limite vão ter de destapar os pés, a cabeça ou ambas as partes e já agora as orelhas porque isto é indivisível. Para as necessidades reais de investimento público que a cultura tem, 0,22% do Orçamento do Estado é absolutamente ridículo, não há programa que sobreviva com isto. O que é que resta a um titular da Cultura? É ir tentando apagar fogos à medida que eles vão aparecendo, com maior ou menor habilidade", justifica Rui Vieira Nery.

António Pedro Vasconcelos concorda que "não se pode negligenciar o dinheiro", mas acha que o problema vai mais além, frisando que a "cultura tem dois pelouros: o património e as artes vivas". Por um lado "ninguém discute o património", mas no caso das "artes vivas o Estado não pode ter uma política em que trata alguns artistas como sendo património, como tendo um direito vitalício".

O cineasta crê que as políticas públicas se justificam em "áreas onde o mercado só por si não funciona e que se considera essencial que o Estado intervenha" e dá o exemplo da Saúde para esclarecer a posição. "A política da saúde não é feita para os médicos, é feita para os utentes, para os cidadãos, mas precisa de ter bons médicos, bons hospitais, boas universidades. As políticas da cultura são feitas para os artistas. O Estado, então no cinema, é uma coisa que nem na Coreia do Norte existe. O estado do cinema em Portugal é provavelmente o país das democracias do mundo, e não só, que tem um cinema com os piores índices do sucesso. O Estado tem de intervir, não tem é de intervir escolhendo os artistas", realça António Pedro Vasconcelos.

Rui Vieira Nery está de acordo com o cineasta na ideia de que "o Estado deve tentar viabilizar atividades culturais que não teriam viabilidade apenas por via do mercado", mas fala numa "falsa questão", aquela em que "estamos a trabalhar para os artistas".

"Eu poderia dizer que o Estado quando me paga o meu ordenado como professor universitário está a distribuir dinheiro pelos professores, não, está a distribuir dinheiro pelos alunos que eu ensino, portanto o apoio que é dado às artes é um apoio dado ao público dessas artes, através dos artistas que é quem faz as artes", salvaguarda.

António Pedro Vasconcelos discorda e reitera: "Não tem de ser o Estado a decidir."

O Estado não só não mete dinheiro, como apropria-se do dinheiro dos outros, faz exatamente o modelo de Marcelo Caetano em que ninguém mexeu.

"O Estado não mete um cêntimo no cinema, é gravíssimo, vai buscar às taxas que obriga os operadores a investir no cinema, transforma-as em impostos, apodera-se desse dinheiro, paga ao ICA e à Cinemateca, que é uma obrigação que devia estar no Orçamento do Estado, não mete um cêntimo. (...) O Estado não só não mete dinheiro, apropria-se do dinheiro dos outros, faz exatamente o modelo de Marcelo Caetano em que ninguém mexeu", criticou duramente o cineasta.

O cineasta e escritor refere ainda que há a tradição de se menosprezar o público. "Essa coisa de diabolizar o público, que alguma esquerda faz, se o filme tem muitos espectadores é porque é mau.. porque o gosto do público é péssimo, então acabemos com a democracia porque o público vota mal também", realça.

Ainda antes do tema da cultura ter aquecido a conversa, António Pedro Vasconcelos e Rui Vieira Nery falaram sobre desporto. Questionado sobre o estado do futebol em Portugal, o cineasta foi perentório: "Acho que é deplorável, não tenho exemplos de outros países, mas penso que o clima à volta do futebol é muito instigado por um lado pelos próprios presidentes e às vezes pelos treinadores, mas a imprensa desportiva... excesso de programas nas televisões e os programas instigam um debate acalorado".

Por outro lado, e como adepto do Sporting, Nery explica que deu "muito gosto" ver a recuperação do clube de Alvalade, "depois daquela situação caótica do ano passado em que se previa uma longa travessia do deserto e de lamber as feridas". "Foi extraordinário este esforço de recuperação que acabou por levar à vitória na Taça de Portugal", enalteceu.

E de passagem para a política, o cineasta admitiu que "a crise da direita é óbvia e está patente, mas não é uma coisa que esteja necessariamente consolidada porque hoje em dia as coisas viram muito rapidamente".

"A performance da direita foi muito fraca, a mudança dos líderes por um lado refrescou os partidos, mas por outro lado não esteve à altura e os portugueses não se esquecem do que foi o Governo da direita daqueles quatro ano", frisou, acrescentando que "os novos líderes não tinham o carisma que tinham os outros líderes e pagaram aquilo que os portugueses ainda não esqueceram", referindo-se ao Governo de Passos e Portas.

Já o ex-secretário de Estado da Cultura acredita que "estamos é perante uma crise da representação democrática, do estado democrático, não é só em Portugal".

"É um problema geral das democracias, o que acontece é que a globalização colocou o poder da decisão sobre as coisas que realmente interessam à vida das pessoas nas mãos de instituições não eleitas, não democráticas, que não prestam contas e não têm controlos nem equilíbrios à sua procura obsessiva do lucro. Os governos eleitos têm uma margem de intervenção muito reduzida face a expectativas que são cada vez mais fortes, até porque as pessoas têm mais maneiras de expressar a sua opinião, têm mais informação, mas estão alerta para as necessidades que têm. A capacidade de decisão dos governos eleitos democraticamente foi roubada por este grande capital internacional que tomou conta de tudo", explicou.

Assim, acredita que a "a margem de decisão entre esquerda e direita acaba por ser muito limitada", já que "as pessoas habituaram-se à ideia de achar que é tudo o mesmo, mas não é".

"Há uma crise na democracia representativa porque a imprensa e a comunicação social estão a ser substituídas por umas redes sociais descontroladas em que circula uma espécie de pseudoinformação. Como há pouca mediação e como a representação tem pouco poder há flutuações grandes", frisou ainda Nery.

E António Pedro Vasconcelos concorda com o "problema da mediatização", mas crê que "há também um problema de escrutínio, há uma falta de escrutínio sobre a ação das políticas".

"O que está a acontecer com os jovens, e isso é perigoso, por um lado há uma tomada de consciência em relação a alguns problemas, mas há também um grande afastamento da política, porque estes jovens já nasceram com a liberdade e com a democracia e não têm a noção de como a democracia e a liberdade são coisas muito frágeis e que se perdem de um momento para o outro. E nós estamos com esse risco, de facto, em vários países", explicou.

"Por outro lado, os jovens têm tendência a pensar que a democracia são os partidos e o voto e isso é péssimo, os partidos e o voto são uma inevitabilidade e uma das armas dos cidadãos, mas a democracia não se esgota aí. Há duas forças que são absolutamente essenciais para a credibilidade da democracia: a justiça e a comunicação social. A partir do momento em que não há crença que a justiça seja justa nem célere, a justiça em Portugal é um problema gravíssimo, e que não se tem confiança na comunicação social e isso agrava as coisas, quando, ainda por cima, muitas vezes há cumplicidade e promiscuidade entre a comunicação social e a justiça", acrescentou ainda o cineasta.

Ficha técnica:

Moderadores: Paulo Tavares e Renato Júnior

Produção: Luísa Godinho

Apoio técnico: José Manuel Cabo e Diniz Parreira