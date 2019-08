ANTRAM recusa negociar com os sindicatos sob o que diz ser "chantagem"

Por TSF 05 Agosto, 2019 • 22:55 Partilhar este artigo Facebook

A ANTRAM recusa-se a negociar com os sindicatos dos motoristas sob aquilo que diz ser "chantagem". A garantia foi deixada pelo porta-voz dos patrões, André Matias Almeida, à TSF.

"Desconhecemos a proposta que foi deixada nas mãos do ministério [das Infraestruturas]. Aguardamos pacientemente para que, se essa proposta existiu, nos seja transmitida. A ANTRAM não se sentará à mesa com os sindicatos enquanto o pré-aviso de greve não for levantado. Esta pressão e esta chantagem, que é feita publicamente, é inaceitável num processo negocial", lamenta o porta-voz.

Sobre a mediação entre Governo e patrões, André Matias Almeida garante que "a única contraproposta" que a ANTRAM tem para avançar é a do "cumprimento do protocolo de 17 de maio, que assinou e que representa um aumento brutal. Tudo o que seja além do protocolo de 17 de maio não será aceite pela ANTRAM".

O Ministério das Infraestruturas propôs hoje aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada.



O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) estiveram na tarde de hoje reunidos, em Lisboa, com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

"O Governo propôs hoje aos sindicatos o desencadear de um mecanismo legal de mediação previsto no Código do Trabalho, no âmbito do qual as partes são chamadas a negociar e, caso não haja acordo, o próprio Governo, através da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, apresentará uma proposta de convenção coletiva de trabalho, nos termos da lei", indicou, em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

À saída do encontro de hoje com o Governo, o assessor jurídico do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, garantiu aos jornalistas que a greve vai manter-se até a ANTRAM apresentar "uma contraproposta" que, a concretizar-se, será votada a partir de "sexta-feira, num plenário".