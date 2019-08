Arquivado caso da empresa avaliada em 29 mil milhões que nunca produziu

O caso suscitou dúvidas quanto à atuação do revisor oficial de contas que validou a avaliação da empresa © Gustavo Bom / Global Imagens

O Ministério Público decidiu arquivar o processo da empresa portuguesa Yupido que, apesar de não ter apresentado qualquer produto ou serviço, tem o maior capital social do país 29 mil milhões de euros, avança o Dinheiro Vivo e o Jornal de Notícias. A Yupido sai, assim, isenta de todas as acusações, dois anos depois da abertura do inquérito.

De acordo com o Jornal de Notícias e o Dinheiro Vivo , "o valor de 29 mil milhões de euros ultrapassa a soma do capital social das doze maiores companhias do país e logo levantou dúvidas sobre a legalidade da atuação da Yupido, que não tinha à data - e continua sem ter - qualquer atividade pública ou produto lançado".

A Yupido nasceu em julho de 2015, com um capital social de 243 milhões de euros e estaria ligada a consultoria tecnológica, contabilidade e gestão de apoio às empresas, tendo sido criada por Cláudia Alves e Torcato Jorge.

Um dos fundadores da empresa, Torcato Jorge, explicou à SIC que o capital social da empresa "podia ser igual ao PIB português que isso não era crime".

A empresa tinha como objeto o desenvolvimento e a comercialização de soluções informativas de disponibilização de conteúdos multimédia, com base num algoritmo único.



O caso suscitou dúvidas quanto à atuação do revisor oficial de contas que validou a avaliação da empresa e levou mesmo à abertura de uma investigação por parte do Ministério Publico.



Quanto à atuação do Revisor Oficial de Contas, este terá sido suspenso por dois anos, mas nada aconteceu, em relação à avaliação da empresa. Isto é, a ordem dos Revisores Oficiais de Contas não terá pedido uma nova avaliação.



Segundo o Jornal de Notícias e o Dinheiro Vivo, continua ser existir atividade na empresa e não terão sido cumpridas as metas para a contratação de 200 trabalhadores.

*com Nuno Domingues