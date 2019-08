Aterragem violenta em Ponta Delgada causa danos em avião da Delta Airlines

© Reuters

Um avião da Delta Airlines efetuou uma aterragem violenta no Aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, causando danos na fuselagem e no trem de aterragem, disseram à agência Lusa fontes do setor da aviação.

Segundo as mesmas fontes, o Boeing 757, proveniente do Aeroporto JFK, em Nova Iorque, Estados Unidos da América, "fez uma 'hard landing' (aterragem dura) na pista 12 do Aeroporto de Ponta Delgada João Paulo II", na ilha de São Miguel, perto das 09:30 (hora local de Lisboa).

O forte embate na pista de aterragem provocou danos na fuselagem e o trem de aterragem do avião desta companhia norte-americana, não havendo registo de feridos.