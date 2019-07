"Aumenta a nossa preocupação." Carta da Airbus não tranquiliza tripulantes da TAP

A TAP assegura que não há perigo para a saúde dos tripulantes nem dos passageiros © Direitos Reservados

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) não está mais tranquilo, depois de a fabricante de aeronaves Airbus ter admitido problemas nos aviões A330 neo vendidos à TAP.

Depois de a TSF ter noticiado a ocorrência de vários episódios de má disposição, enjoos e vómitos entre tripulantes e passageiros registados durante voos nos novos aviões da TAP e a abertura de uma investigação a estes casos, a Airbus veio agora reconhecer a existência de defeitos nas aeronaves.

Numa carta enviada à TAP, a Airbus admite que há pequenas gotas de óleo que são libertadas no arranque do motor e problemas no sistema de ar condicionado dos aviões que estão a gerar maus cheiros nos A330 neo, mas não descarta a existência de outros problemas ainda não detetados. Quanto à causa dos vómitos e enjoos, permanece um mistério para a fabricante dos aviões.

A Airbus garante que já adotou medidas para mitigar estes efeitos e que há investigações técnicas em cursos, mas estas declarações não tranquilizam os tripulantes portugueses.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil considera que são necessárias ações imediatas

"É o assumir de que realmente há um problema. Haverá medidas mitigadoras, no entanto, nada disto é tranquilizador", disse Luciana Passo, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, em declarações à TSF.

"Não é uma notícia que me deixe feliz, antes pelo contrário, aumenta a nossa preocupação", garantiu Luciana Passo, adiantando que o sindicato vai "pedir uma reunião com a TAP" para obter esclarecimentos.

A presidente do sindicato sublinha que continua a receber queixas por parte de tripulantes e defende que tanto os profissionais como os passageiros da TAP "não podem ser deixados à mercê" desta situação.

"As ocorrências permanecem. Tem de haver mais medidas, tem de haver ações imediatas e nós queremos acompanhar essas ações", concluiu.

Na última semana, a TAP garantiu que não existe "registo de insuficiência de oxigénio" nem "perigo para a saúde dos tripulantes e dos passageiros" que viajam a bordo dos A330 neo.