Autarca de Ovar espera conseguir neutralidade carbónica em dez anos

Salvador Malheiro defende que o futuro passa por um compromisso comum a todas as autarquias © André Gouveia/Global Imagens

Por Rute Fonseca 20 Setembro, 2019 • 12:50

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autarquias são responsáveis por cerca de 90% das medidas de combate às alterações climáticas, de acordo com a convenção-quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.

No mapa das ações concretas desenvolvidas em cada país, a convenção regista, em Portugal, 220 medidas e compromissos assumidos quer por cidades, quer por empresas.

Lisboa definiu como objetivo reduzir em 40% as emissões dos transportes municipais até 2030, metas também definidas por municípios como Oeiras, Braga, Porto, Torres Vedras, Ovar e Barreiro.

O autarca de Ovar, ouvido pela TSF, diz que espera conseguir a neutralidade carbónica dentro de dez anos. Salvador Malheiro defende que o futuro passa por um compromisso comum a todas as autarquias, que receberiam parte das ajudas do Estado em função do desempenho ambiental.

O presidente da Câmara Municipal de Ovar diz que o município emite cerca de 200 mil toneladas de dióxido de carbono por ano, mas a autarquia tem em curso várias medidas para reduzir as emissões. Salvador Malheiro acredita que vai conseguir atingir a neutralidade carbónica bem mais cedo do que o estimado pelo Governo.

A Convenção-quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas é composta por mais de dez mil cidades em todo o mundo, e pretende reduzir em 17 mil milhões de toneladas as emissões de dióxido de carbono até 2030.

Esta segunda-feira os líderes mundiais reúnem-se em Nova Iorque, numa cimeira convocada pelo secretário-geral da ONU. António Guterres escreveu aos líderes de todos os países para que juntos assumam metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa mais ambiciosas do que as prometidas no Acordo de Paris. António Guterres sublinha que os gases com efeito de estufa são uma das principais causas das alterações climáticas, o maior problema da humanidade, que vai afetar dramaticamente o futuro se nada for feito.