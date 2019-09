Autarca do Seixal teme que aeroporto do Montijo afete qualidade de vida

© Paulo Spranger/Global Imagens

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, defendeu que caso o projeto do novo aeroporto no Montijo avance, o país vai cometer o mesmo erro duas vezes porque vai voltar a pôr em causa a qualidade de vida das populações, como já acontece em Lisboa. Para o autarca, o motivo é claro: interesses privados acima do interesse público.

"Porquê agora o anterior Governo e este Governo manterem esta opção do Montijo quando foi chumbada, há 10 anos, na altura em que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil estudou várias opções no âmbito desse tal estudo de avaliação ambiental estratégica. Só podemos dizer que, uma vez mais, o que preside estas decisões são interesses económicos privados em vez do interesse público", explicou ao Fórum TSF, conduzido por Manuel Acácio, Joaquim Santos.

O autarca considerou ainda que o Seixal foi esquecido.

"Em termos do estudo de ruído que foi avaliado no estudo de impacto ambiental, não incluíram o concelho do Seixal. Estamos na rota de aterragem dos aviões, temos a freguesia de Fernão Ferro que tem hoje 20 mil pessoas, está em franco crescimento e onde esses aviões passarão a uma altitude entre os 600 e 900 metros", afirmou o presidente da Câmara Municipal do Seixal.

Joaquim Santos reitera ainda que não entende a opção de gastar dinheiro num aeroporto limitado quando Alcochete preenche todos os requisitos em termos de interesse público e qualidade de vida das populações.