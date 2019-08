Autocarro choca contra edifício em Queluz. Há pelo menos três feridos

Por Carolina Rico com Maria Miguel Cabo 02 Agosto, 2019 • 12:07 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos três pessoas ficaram feridas depois de um autocarro ter chocado esta manhã contra um edifício em Queluz, Sintra.

Segundo confirmou à TSF fonte dos bombeiros de Queluz, a saída do veículo ficou bloqueada e os 12 passageiros ficaram temporariamente presos dentro do veículo.

Dois dos feridos foram encaminhados para o hospital Amadora Sintra.

O despiste aconteceu cerca das 11h30 no centro da localidade, na rua Heliodoro Salgado.



No local continuam as operações socorro, com 12 elementos dos bombeiros apoiados por seis carros e vários agentes da PSP.

[Notícia em atualização]