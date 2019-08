Autocarro incendeia-se perto da Ponte Vasco da Gama

© Pixabay

Por Sara de Melo Rocha 05 Agosto, 2019 • 11:57

Um autocarro ficou totalmente queimado à entrada do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama ao início da manhã.

Na viatura da empresa Transportes Sul do Tejo seguia apenas o motorista e não há registo de feridos, de acordo com um comunicado da empresa.

"A TST confirma que ocorreu um incidente durante esta madrugada, cerca das 06:15, com um autocarro que circulava na A33. O autocarro circulava vazio, pelo que não há registo de feridos", pode ler-se na nota enviada à TSF.

A causa do incidente é, para já, desconhecida, mas a empresa garante estar a colaborar com as autoridades para apurar as causas do incidente.