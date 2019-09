Autoestrada do sul reabre na zona de Aljustrel após acidente

© Maria João Gala/Global Imagens

A autoestrada 2 (A2) já reabriu ao trânsito na via mais à direita no sentido sul-norte, na zona de Aljustrel (Beja), após ter estado cortada quase oito horas, devido a um acidente, disse fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o trânsito voltou a circular pela via mais à direita por volta das 14h00.



O corte da A2 foi provocado pelo despiste de um camião, que teve de ser removido.



O acidente ocorreu ao quilómetro 149, na zona de Aljustrel, cerca das 06:20 de hoje, não tendo causado feridos, de acordo com a GNR.



Segundo fonte da Brisa, o veículo pesado ficou a ocupar a "zona central", tendo sido enviada para o local uma grua para fazer a sua remoção.