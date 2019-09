"Aves migradoras de grande porte podem colidir com aviões" no aeroporto do Montijo

"O impacto que estas aves de grande porte podem ter por colisão com aeronaves é significativo perante um tráfego muito elevado" © A-gosto.com/Global imagens

O presidente da Ordem dos Biólogos é taxativo: há um risco grave de segurança com a instalação do aeroporto do Montijo, decorrente da possibilidade de as aves embaterem com os aviões.

João Matos explica, em declarações à TSF, que o estudo dos impactos ambientais apenas teve em conta as aves que estão sempre presentes naquela região, e não as migradoras. "O impacto que estas aves de grande porte podem ter por colisão com aeronaves é significativo perante um tráfego muito elevado", refere.

"Há pessoas que pensam que, depois, as aves se habituam aos ruídos. Podem até habituar-se aquelas que são invernantes - aquelas em que o estudo se concentrou - e que estão sempre ali, mas as migradoras, as que vêm em bandos de milhares, não se habituam", esclarece o biólogo.

João Matos defende que a construção do aeroporto do Montijo é um erro estratégico, e chega a elencar razões que comprovam que a escolha do Governo não é adequada. "Nós consideramos que a instalação do aeroporto do Montijo é um erro estratégico, que, além dos custos económicos, vai ter custos ambientais e sociais muito consideráveis a curto e médio prazo."

O presidente da Ordem dos Biólogos deixa o alerta: há um "risco acumulado enormíssimo" que não vale a pena correr.