Avião de combate a incêndios amarou na barragem do Sabugal. Tripulação saiu ilesa

Um avião que combatia hoje um incêndio no Sabugal, distrito da Guarda, amarou numa barragem, na sequência de uma avaria mecânica, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incidente ocorreu às 16:40 e a tripulação saiu ilesa, não havendo a registar quaisquer danos.

O avião ia reabastecer de água para o combate a um incêndio, mas fonte adianta à TSF que depois de cheio não conseguiu voltar a levantar voo.

"Um avião anfíbio pesado (Canadair CL215), de indicativo operacional Alfa 1, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, amarou esta tarde na Barragem do Sabugal devida a uma avaria mecânica (perda de potência) após abortar a descolagem na sequência de uma operação de 'scooping'", (recolha de água) refere a Proteção Civil.

Esta aeronave está habitualmente estacionada no Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco.

Às 18:30, de acordo com página da Proteção Civil, este incêndio em mato estava a ser combatido por 260 operacionais, 77 viaturas e sete meios aéreos.

Este é, pelo menos, o terceiro incidente com aviões de combate a incêndios este ano, depois de casos semelhantes em Tomar (Castelo do Bode) e na barragem do Beliche, no Algarve.