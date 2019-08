Avião de carga aterra de emergência no Porto devido a problema no motor

Por Lusa 07 Agosto, 2019 • 08:52 Partilhar este artigo Facebook

Um avião de carga com dois tripulantes fez esta quarta-feira uma "aterragem de emergência" em segurança no aeroporto do Porto devido a um "problema no motor", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, pelas 05h30 um avião de carga com destino ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro alertou a central para "um problema no motor", levando a colocar em alerta 31 homens e 11 viaturas, que acabaram "por não sair do quartel".

Em menos de 24 horas, esta é a segunda aterragem de emergência registada no aeroporto do Porto: o mesmo aconteceu na terça-feira com um avião de passageiros da United Airlines que partia rumo a Newark, nos Estados Unidos, acabando a aeronave por aterrar em segurança, depois de ter colidido com aves ('Bird Strike').

Também neste caso, foi ativado o "alerta de nível número 1" - que obriga 11 corporações da zona do aeroporto a colocarem em prevenção no quartel um veículo cada, mas não foi necessário que os meios prestassem qualquer auxílio, disse na terça-feira à Lusa fonte da Autoridade da Proteção Civil do Porto.