Avião de combate a incêndios sofre acidente em Tavira

Um avião anfíbio de combate a incêndios sofreu esta tarde um acidente durante uma manobra na barragem do Beliche, em Tavira. A informação foi confirmada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

"O alerta foi dado às 18h40, tendo sido acionados os meios de socorro, que de imediato reconheceram o local por forma identificar a localização do acidente. O piloto saiu ileso, havendo a registar apenas danos material", lê-se no comunicado enviado à TSF.

A ANEPC adianta ainda que o acidente será investigado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.

Em declarações à TSF, o 2.º comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, esclareceu o incidente.

"O avião não conseguiu descolar, embateu numa margem, mas está tudo bem com o piloto", disse o 2.º comandante do CDOS de Faro 00:00 00:00

O aparelho, de modelo anfíbio FireBoss, estava a apoiar o combate a um incêndio que mobiliza a esta hora mais de 160 bombeiros, e outros seis meios aéreos. Na última hora, os bombeiros conseguiram controlar as chamas.

Leia o comunicado na íntegra da ANEPC

"Avião de combate a incêndios sofre acidente

Um avião anfíbio médio FireBoss, de indicativo operacional Alfa 23, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu esta tarde um acidente quando efetuava uma manobra de scooping na barragem de Beliche, no concelho de Tavira. O alerta foi dado às 18h40, tendo sido acionados os meios de socorro, que de imediato reconheceram o local por forma identificar a localização do acidente. O piloto saiu ileso, havendo a registar apenas danos materiais.

A aeronave encontrava-se estacionada na Base Aérea n.º 11, no distrito de Beja e dirigia-se para o combate a um incêndio rural na freguesia de Cachopo, concelho de Tavira, distrito de Faro.

As causas do acidente serão apuradas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, entidade com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves."