Aviões em choque com milhões de voos de aves no Montijo

Os investigadores estiveram um ano a observar o movimento dos pássaros e concluíram que a zona onde vai ser construído o aeroporto complementar de Lisboa tem risco de choque das aves com os aviões mas propõem alternativas a este impacto negativo.

De acordo com as conclusões do estudo que "teve a duração aproximada de um ano e foram realizadas oito campanhas (entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, considerando campanhas nos meses mais importantes para as aves no Estuário do Tejo)", conforme explica o EIA, "ao longo das oito campanhas efetuadas, o radar em disposição horizontal detetou um total de 3 064 889 alvos (ou movimentos de alvos) que foram classificados automaticamente pelo software como prováveis aves".

O radar detetou um total de 3 064 889 voos de aves

Assim, o EIA construiu uma tabela onde "estão listadas as 25 espécies prioritárias relativamente ao potencial risco de colisão". No primeiro lugar está o Corvo-marinho-de-faces-brancas. "O que todas estas aves têm em comum é serem espécies de dimensões elevadas ou de dimensão média-alta e serem aves muito comuns no estuário do Tejo e com apetência por zonas húmidas, cuja presença na área, em princípio, não se prevê que diminua significativamente após a construção do aeroporto", sublinha o relatório do EIA.

Deste modo para se fazer o aeroporto é preciso evitar as aves o que só é possível com medidas que passam pela instalação de dois radares em tempo real do movimento das aves.

Os autores do EIA recomendam que a área de cobertura inclua a zona do Aeroporto do Montijo e ainda a zona da Ponta da Erva, um local situado na lezíria do Tejo a sul da reta do Cabo, e que é considerado uma importante zona para alimentação de aves devido à presença de arrozais.

Este sistema de radar "visa obter informação em tempo real e em contínuo sobre o uso do espaço pela avifauna; manter atualizada a informação sobre o risco de colisão entre aves e aeronaves; possibilitar o alerta dos controladores aéreos, pilotos e pessoal de segurança operacional responsável por remover aves do interior da área do aeródromo (se aplicável) em caso de ocorrência de situações críticas. O tipo de sistema a instalar deverá ter capacidade de detetar a altitude a que as aves ou bandos de aves estejam em voo, de modo a dar informação precisa sobre o risco que constituam para a navegação aérea", recomendam.

Novas rotas

Por outro lado, devido ao elevado número de movimentos de aves que se registaram na zona da Ponta da Erva e nas lagoas do EVOA, em Vila Franca de Xira, uma zona atravessada quer pelas rotas de aterragem e descolagem do futuro Aeroporto do Montijo e por isso recomenda-se uma alteração às rotas que estão previstas, no sentido de as deslocar para as áreas que apresentem menor número de movimentos de aves; uma alteração à qual a NAV já respondeu de forma positiva com dois cenários possíveis.

O EIA sublinha ainda que o novo Aeroporto vai destruir 2,71 hectares de salinas e é preciso encontrar "áreas de compensação" que " devem possuir características similares às que serão destruídas, preferencialmente em local próximo, mas não conflituante com as operações aeronáuticas do Aeroporto do Montijo".

É por isso que "deverá ser delineado um plano para seleção de um complexo de salinas de dimensão e características similares, em local não conflituante com as operações aeronáuticas do Aeroporto. Este complexo de salinas a selecionar deve possuir potencial de refúgio para aves aquáticas", e é dado o exemplo das Salinas de Vale Frades e Bela Vista.