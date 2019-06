Aeronave cai no Aeródromo de Leiria e faz dois mortos

© Google Maps

Uma aeronave caiu no Aeródromo José Ferrinho, na tarde deste domingo, e causou dois mortos.

Fonte do Comando Distrital Operacional de Socorro (CDOS) de Leiria confirmou à TSF que o acidente provocou duas vítimas mortais, as pessoas que seguiam no aparelho.

Após a queda da aeronave deflagrou um incêndio que já foi dado como extinto.

De acordo com o site da Proteção Civil, o alerta foi dado às 16h58 e no local estiveram 23 bombeiros apoiados por nove viaturas.



O Aeródromo de Leiria situa-se na estrada 109 entre Leiria e a Figueira da Foz.