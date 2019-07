Basta pagar. Vai ser automático renovar o Cartão de Cidadão e a Carta de Condução

A décima edição do Simplex, o programa de modernização administrativa do Governo socialista, prevê mudanças que podem ajudar a resolver os atrasos que se conhecem para renovar documentos de identificação.

Pub Pub

A ideia passa por implementar a renovação automática do Cartão de Cidadão e da Carta de Condução. Na prática, em vez de ir presencialmente aos serviços ou renovar através da Internet o interessado receberá uma mensagem a lembrar que o prazo de caducidade se aproxima e que para renovar os documentos basta pagar através de uma referência multibanco que é logo enviada à pessoa.

O Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro, detalha a medida em declarações à TSF. 00:00 00:00

O governante acrescenta que esta renovação automática vai aplicar-se a todos os que não pretendam mudar nenhum dado, nomeadamente a fotografia do Cartão de Cidadão, numa medida que facilitará a vida às pessoas e "desanuviará bastante a pressão sobre os serviços".

O prazo máximo para aplicar a medida será o segundo trimestre de 2020, mas o Governo admite que poderá acontecer antes.



Pensões mais rápidas



Outra área onde o Governo tem sido criticado passa pelos atrasos na concessão de pensões e o Simplex também prevê uma medida nesta área. A medida "Menos espera na pensão" destina-se a quem apenas trabalhou em Portugal, o que facilita a recolha de dados de longos períodos de descontos.

Na prática, quem reunir a condição anterior e pedir a pensão através da Internet, na Segurança Social Direta, terá a comunicação do valor da pensão e o início do seu pagamento no prazo máximo de 60 dias, algo que segundo o Secretário de Estado anda muito próximo da concessão imediata.

Luís Goes Pinheiro fala num universo de cerca de 5 mil pensões por mês. 00:00 00:00

Ao todo a décima edição do Simplex, conhecida como iSimplex2019, prevê um total de 119 medidas de modernização administrativa em todas as áreas do Estado.