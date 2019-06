Bastonário dos Médicos está preocupado e vai reunir com diretores de maternidades

Miguel Guimarães diz-se "muitíssimo preocupado" © Orlando Almeida/Global Imagens

O bastonário da Ordem dos Médicos não esconde a apreensão relativamente à situação em que se encontram as maternidades, e revelou que vai reunir-se esta terça-feira com todos os diretores de ginecologia da região sul.

Pub Pub

Miguel Guimarães avançou esta segunda-feira, no Fórum TSF, que já tem reuniões marcadas com " todos os ginecologistas, diretores de ginecologia e diretores clínicos, bem como uma reunião com o diretor do ARS de Lisboa e Vale do Tejo, em Lisboa".

Ouça as declarações de Miguel Guimarães no Fórum TSF 00:00 00:00

"Neste momento, estou muitíssimo preocupado", revelou Miguel Guimarães, que adiantou também que reunirá "com os diretores de serviço do Norte e Centro e serviço neonatal para tentar chegar a uma situação em que as nossas grávidas e os recém-nascidos possam ter os cuidados de que necessitam em tempo adequado e sem este espetáculo todo".

* com Manuel Acácio e Cristina Lai Men