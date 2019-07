Bebé Matilde vai receber medicamento mais caro do mundo dia 27 de agosto

© Matilde, uma bebé especial

A bebé Matilde vai iniciar o tratamento com o medicamento mais caro do mundo no próximo dia 27 de agosto.

A informação de que a criança com atrofia muscular espinhal vai começar a tomar Zolgensma foi avançada pelos pais, nas redes sociais, onde costumam dar conta do estado de saúde da bebé.

"Apesar de estar bem da parte respiratória, dos exames estarem bem e já terem passado 3 das 4/5 semanas que inicialmente nos tinham falado, agora a data é esta... Os papás estão de rastos e não conseguem aceitar que tenha que seja tão tarde, mas não vamos baixar os braços", escreveram os pais na página do Facebook 'Matilde, uma bebé especial'.