Bombeiros de Sacavém exigem soluções para 37 desalojados do incêndio em Loures

© Global Imagens (arquivo)

TSF Por 04 Junho, 2019 • 14:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A associação dos Bombeiros de Sacavém exige soluções para as 37 pessoas que há mais de duas semanas estão a dormir no quartel de bombeiros. São famílias que ficaram desalojadas na sequência de um incêndio que atingiu as casas onde viviam, na Quinta do Mocho, no concelho de Loures.

Pub Pub

A câmara tenta procurar soluções para estas famílias, mas até agora, nada foi feito. "Se for demasiado tempo, começa-se a colocar um problema até para as próprias pessoas. Começam a ficar impacientes", alertou o presidente da Associação dos Bombeiros de Sacavém.

A jornalista Rita Costa entrevistou o presidente da Associação dos Bombeiros de Sacavém. 00:00 00:00

Mário Pina sublinhou que o maior problema não é o dinheiro mas sim a falta de condições para abrigar mais de três dezenas de pessoas. "Isto é um ginásio que por cima tem umas grelhas onde os pássaros entram. Isto é uma associação humanitária, estou disposto a ajudar mas dentro daquilo que podemos oferecer", explicou, acrescentando que a situação "tem de ter um limite".

"Não posso estar aqui indefinidamente com as pessoas no ginásio. A primeira entidade a quem eu recorro é a câmara municipal. Pondero voltar a falar com a vereação e com o presidente", garantiu Mário Pina.