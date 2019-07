Bombeiros esperam dominar incêndio em Tabuaço durante a manhã

© Paulo Novais/Lusa

Por Sara Beatriz Monteiro com Cristina Lai Men 18 Julho, 2019 • 07:07

Os bombeiros já conseguiram controlar uma das frentes do incêndio que está ativo desde as 15h20 de quarta-feira, em Tabuaço, na localidade de Vale da Figueira, em Viseu. Neste momento, estão no local mais de 200 operacionais e o comandante dos bombeiros de Tabuaço, Marcos Fonseca, espera que - com a chegada dos meios aéreos - seja possível controlar a única frente de fogo ativa ainda durante a manhã.

"Espero que, se vierem os meios aéreos e com o pessoal que está lá na linha de fogo, se consiga dominar o incêndio ainda durante a manhã", adiantou à TSF.

Marcos Fonseca explicou que "o incêndio tem apenas uma frente ativa a arder com pouca intensidade também devido à humidade e à temperatura mais baixa".

"Essa frente estava dividida em duas partes, uma delas pequenas escarpas de muito difícil acesso que já está dominada - teve de se fazer aqui uma incursão com pessoal com linha de água e material sapador - e uma outra ainda está a arder, mas temos já os meios posicionados e vamos agora aguardar que haja disponibilidade também dos meios aéreos para colaborarem com a manobra aqui", rematou.