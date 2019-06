Brancos que dançam na boca e tintos cheios. Estes vinhos fazem conversa

Sandra e Andrea Tavares, Uma Questão de ADN © Diana Quintela e Arquivo Pessoal

O nome é muito antigo. Tem origens romanas. A quinta, situada na aldeia galega da Merceana , em Alenquer, bebe da água e do vento. As nascentes brotam do solo, CHOCA, quer dizer isso mesmo, vem das várias nascentes de água da região. O vento sopra da serra de Montejunto e do mar, ali tão perto, PALHA, remete para a boca destes ventos. São 45 hectares de terra. A Quinta da Chocapalha, uma casa de família. Um negócio, que respeita o chão que elas pisam e as tradições.

Sandra é enóloga, mulher já respeitada no mundo dos vinhos, responsável por alguns dos vinhos portugueses mais premiados internacionalmente, como o Pintas, " o vinho perfeito do casal", que produz com o marido, o enólogo Jorge Serôdio Borges, no Vale de Mendiz (no vale do Pinhão, sub-região de Cima Corgo). Quando o pai, Paulo Tavares da Silva, comprou a Quinta em Alenquer, já o destino lhe traçava o caminho. Outra região, outro desafio, outros vinhos. Mas sempre a mesma paixão. Que a faz percorrer quilómetros e quilómetros entre as duas regiões.

Andrea é formada em economia, e é a responsável pela gestão do negócio na Quinta da Chocapalha. Resistiu a entregar o corpo ao projeto "a alma já lá estava". Há 7 anos, que se ocupa da saúde financeira da Quinta.

Desde miúdas que se lembram de andar descalças na terra. O pai era oficial da Marinha, homem do mar (e da terra, como já se percebeu) e a família rumava a Alcochete, a cada fim de semana, para a Quinta da Coutadinha, propriedade de um bisavô, que dali abastecia as mercearias de Lisboa. Cresceram entre lagares de azeite e cavalariças, "um fim de semana em Lisboa, era um fim de semana sem sabermos o que fazer". Mais tarde no liceu, em Oeiras, calçavam as botas e andavam de enxadas, na área de agropecuária: " éramos gozadas, porque eram quase todos surfistas". E o vinho aconteceu. Lembram-se de, a certa altura, o pai lhes dizer " a partir de hoje acabaram-se as coca-colas. Começam a provar". Tomaram-lhe o gosto.

GUARITA, é o tinto mais recente da Quinta da Chocapalha. Uma homenagem ao pai, que dizem ser o guardião da terra, " faça chuva ou faça sol". Um tinto de cor opaca, escura, o vinho mais intenso. Um vinho gordo, sem ser pesado, carregado de fruta. Mas há os CH,a bandeira da quinta. E os que brindam a brisa marítima. Mar da Palha e Mar de Lisboa. Vinhos frescos, atrevidos: " vinhos que brincam connosco". Vinhos que cheiram a mar, que bebem a salinidade do Atlântico. E agora servimos a conversa.

Uma Questão de ADN, um programa de Teresa Dias Mendes, com sonorização de Miguel Silva, passa esta quinta-feira, depois das 19 h. Repete de madrugada, a seguir à 1h, e no domingo, depois das 14h.