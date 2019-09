Governo declara situação de alerta devido ao calor na sexta e no sábado

© Mario Anzuoni/Reuters

As temperaturas vão ultrapassar os 30.º graus nos próximos dias em várias regiões do continente e, com o risco máximo de incêndio associado a essas previsões, o Governo vai declarar situação de alerta, a partir da meia-noite desta sexta-feira até às 23h59 do próximo sábado.

O Ministério da Agricultura e o MInistério da Administração Interna explicam que o alerta abrange todo o território de Portugal Continental.

"Cenário complexo"

Em declarações aos jornalistas, a segunda comandante da Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil fala num "cenário complexo" que antevê para os próximos dois dias.

"Vamos entrar nas próximas 48 horas entrar num cenário meteorológico que pode ser complexo, no que diz respeito ao desenvolvimento de ocorrências de incêndios florestais. Vamos ter 48 horas de tempo seco, com humidades relativas baixas, mas sobretudo vamos ter um fator que é preponderante na forma como os incêndios se desenvolvem, que é o vento", alerta Patrícia Gaspar.

Patrícia Gaspar, 2.ª comandante da ANEPC, fala num "cenário complexo" para as próximas 48 horas 00:00 00:00

O serviço especial de Proteção Civil entre em alerta especial de nível vermelho nos distritos de Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

De acordo com as previsões meteorológicas, é esperado até sábado um aumento da intensidade do vento, acompanhado pela continuação de tempo quente e seco.