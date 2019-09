Calor veio para ficar em setembro. Terça-feira será o dia mais quente da semana

© EPA/Vincent Jannink

Por Carolina Rico 02 Setembro, 2019 • 11:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira semana de setembro arranca com sol e temperaturas acima dos 30 graus em todos os distritos de Portugal Continental.

Pub Pub

Há 11 distritos sob aviso amarelo devido ao tempo quente: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Beja.

Pub Pub

Em declarações à TSF, a meteorologista Paula Leitão explica que este aviso entra em vigor ao meio-dia desta segunda-feira e vai prolongar-se durante a semana.

"Nos próximos dias o tempo vai estar quente e seco, com o céu pouco nublado ou limpo," devido a uma corrente de leste provocada por um anticiclone proveniente do noroeste dos Açores.

As temperaturas começam a subir já esta segunda-feira, diz Paula Leitão. 00:00 00:00

A temperatura máxima deverá variar entre 30 e 35°C na generalidade do território, podendo atingir valores entre 35 e 40°C em alguns locais do interior do Alentejo, vale do Tejo e Beira Baixa. Espera-se que esta terça-feira seja o dia mais quente da semana.

Há ainda 21 concelhos dos distritos de Faro, Viseu, Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Bragança em risco máximo de incêndio.

Paula Leitão explica que o calor, vento e baixa humidade contribuem para agravar o risco. 00:00 00:00

Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim (Faro), Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Gavião e Nisa (Portalegre), Mação e Sardoal (Santarém), Vimioso, Vinhais (Bragança), Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela, Carregal do Sal, Vila Nova de Paiva, Tarouca e Tabuaço (Viseu) estão em alerta máximo.